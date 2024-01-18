На Дніпропетровщині уламки збитого ворожого БпЛА впали на фермерське господарство: виникла пожежа
Київ • УНН
Уламки збитого ворожого безпілотника впали на ферму в Павлоградському районі Дніпропетровської області, спричинивши пожежу, але ніхто не постраждав. Крім того, Нікопольський район зазнав артилерійського обстрілу.
У Павлоградському районі Дніпропетровської області ввечері 17 січня уламки збитого ворожого безпілотника впали на територію фермерського господарства, виникла пожежа. Також пізно ввечері окупанти обстріляли з артилерії Нікопольщину. Обійшлося без постраждалих. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
У Павлоградському районі уламки збитого БпЛА впали на територію фермерського господарства. Там сталася пожежа. Рятувальники оперативно приборкали вогонь. Знищена одна споруда. У двох – побиті дахи. Люди цілі
Крім того, з його слів, пізно ввечері агресор вдарив з артилерії по Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Ніхто не постраждав.
За уточненою інформацією, через вчорашні ворожі атаки на район там також пошкоджені 4 приватні будинки. Одна господарська споруда зруйнована, ще дві- пошкоджені.
Дніпропетровщина витримала 12 ударів бпла та 4 артобстріли17.01.24, 20:25 • 30768 переглядiв