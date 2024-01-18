На Днепропетровщине обломки сбитого вражеского БпЛА упали на фермерское хозяйство: возник пожар
Обломки сбитого вражеского беспилотника упали на ферму в Павлоградском районе Днепропетровской области, вызвав пожар, но никто не пострадал. Кроме того, Никопольский район подвергся артиллерийскому обстрелу.
Двое погибших, семеро раненых - последствия вражеских обстрелов Херсонщины за сутки
Два человека погибли и семеро получили ранения в результате 116 обстрелов со стороны российских войск в Херсонской области.
Армия рф ночью атаковала "шахедами" юг: сбито 9 дронов, есть попадание в Херсоне
Российские войска совершили атаку беспилотниками на юг Украины с восточного побережья Азовского моря, в результате чего были поражены жилые районы Херсона и повреждены многоэтажки. Украинские подразделения противовоздушной обороны противостояли атаке, сбив восемь ударных беспилотников в Николаевской области и еще один в Херсонской области.
В Сенате США ожидают рассмотрения пакета мер по безопасности границ и Украины на следующей неделе
Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл выразил уверенность, что двухпартийное соглашение по финансированию Украины и безопасности границ будет рассмотрено Сенатом на следующей неделе. Предложенный пакет включает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 14 миллиардов долларов на безопасность границ и оформление мигрантов.
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 373 тысячи
По данным Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения рф в Украину российские войска потеряли около 373 600 человек личного состава, 6 147 танков и тысячи единиц другой военной техники.
В небе над Украиной ночью уничтожили 22 из 33 вражеских "шахедов"
Как сообщается, украинские Силы обороны уничтожили 22 из 33 ударных беспилотников типа "шахед", запущенных российскими войсками в ночь на 18 января. Еще несколько беспилотников не достигли своих целей.
Канада заблокирует доступ к своим технологическим исследованиям российским и китайским ученым
Канада создала список иностранных учреждений, преимущественно из Китая, россии и Ирана, которые считаются угрозой национальной безопасности, и не будет финансировать проекты, связанные с ними.
Компании рф покидают Кипр из-за санкций
российские компании покидают Кипр из-за санкций и переезжают в специальные административные регионы в РФ или в другие страны, такие как Казахстан.
Каждый второй пенсионер в Украине получает меньше 4 тысяч гривен
Более половины пенсионеров в Украине получают менее 4 000 гривен, а средний размер пенсии составляет 5 385 гривен. Самые высокие пенсии в Киеве, а самые низкие - в Тернопольской области.
СБУ изъяла жесткие диски с записями камер в комплексе, где скрыто снимали журналистов Bihus.Info
Служба безопасности Украины провела обыск в комплексе, где якобы велась незаконная слежка за членами команды Bihus. Info, изъяв жесткие диски и видеозаписи. Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства относительно незаконного использования тайных данных наблюдения.