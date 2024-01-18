На Днепропетровщине обломки сбитого вражеского БпЛА упали на фермерское хозяйство: возник пожар

В Павлоградском районе Днепропетровской области вечером 17 января обломки сбитого вражеского беспилотника упали на территорию фермерского хозяйства, возник пожар. Также поздно вечером оккупанты обстреляли из артиллерии Никопольский район. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

В Павлоградском районе обломки сбитого БпЛА упали на территорию фермерского хозяйства. Там произошел пожар. Спасатели оперативно укротили огонь. Уничтожена одна постройка. В двух - побиты крыши. Люди целы - написал Лысак в Telegram.

Кроме того, по его словам, поздно вечером агрессор ударил из артиллерии по Мировской громаде, что на Никопольщине. Никто не пострадал.

По уточненной информации, из-за вчерашних вражеских атак на район там также повреждены 4 частных дома. Одна хозяйственная постройка разрушена, еще две - повреждены.

Днепропетровщина выдержала 12 ударов БПЛА и 4 артобстрела