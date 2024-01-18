На Днепропетровщине обломки сбитого вражеского БпЛА упали на фермерское хозяйство: возник пожар

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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

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Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
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Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
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Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
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При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

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ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
17 января  •  127833 просмотра

ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

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В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
17 января  •  128090 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
16 января  •  150928 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
16 января  •  140262 просмотра

Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

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Новости по теме

На Днепропетровщине обломки сбитого вражеского БпЛА упали на фермерское хозяйство: возник пожар

Обломки сбитого вражеского беспилотника упали на ферму в Павлоградском районе Днепропетровской области, вызвав пожар, но никто не пострадал. Кроме того, Никопольский район подвергся артиллерийскому обстрелу.

Война •   •  21961 просмотра
На Днепропетровщине обломки сбитого вражеского БпЛА упали на фермерское хозяйство: возник пожар

Двое погибших, семеро раненых - последствия вражеских обстрелов Херсонщины за сутки

Два человека погибли и семеро получили ранения в результате 116 обстрелов со стороны российских войск в Херсонской области.

Война •   •  21263 просмотра
Двое погибших, семеро раненых - последствия вражеских обстрелов Херсонщины за сутки

Армия рф ночью атаковала "шахедами" юг: сбито 9 дронов, есть попадание в Херсоне

Российские войска совершили атаку беспилотниками на юг Украины с восточного побережья Азовского моря, в результате чего были поражены жилые районы Херсона и повреждены многоэтажки. Украинские подразделения противовоздушной обороны противостояли атаке, сбив восемь ударных беспилотников в Николаевской области и еще один в Херсонской области.

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Армия рф ночью атаковала "шахедами" юг: сбито 9 дронов, есть попадание в Херсоне

В Сенате США ожидают рассмотрения пакета мер по безопасности границ и Украины на следующей неделе

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл выразил уверенность, что двухпартийное соглашение по финансированию Украины и безопасности границ будет рассмотрено Сенатом на следующей неделе. Предложенный пакет включает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 14 миллиардов долларов на безопасность границ и оформление мигрантов.

Политика •   •  24661 просмотра
В Сенате США ожидают рассмотрения пакета мер по безопасности границ и Украины на следующей неделе

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 373 тысячи

По данным Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения рф в Украину российские войска потеряли около 373 600 человек личного состава, 6 147 танков и тысячи единиц другой военной техники.

Война •   •  21474 просмотра
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 373 тысячи

В небе над Украиной ночью уничтожили 22 из 33 вражеских "шахедов"

Как сообщается, украинские Силы обороны уничтожили 22 из 33 ударных беспилотников типа "шахед", запущенных российскими войсками в ночь на 18 января. Еще несколько беспилотников не достигли своих целей.

Война •   •  20991 просмотра
В небе над Украиной ночью уничтожили 22 из 33 вражеских "шахедов"

Канада заблокирует доступ к своим технологическим исследованиям российским и китайским ученым

Канада создала список иностранных учреждений, преимущественно из Китая, россии и Ирана, которые считаются угрозой национальной безопасности, и не будет финансировать проекты, связанные с ними.

Политика •   •  25157 просмотра
Канада заблокирует доступ к своим технологическим исследованиям российским и китайским ученым

Компании рф покидают Кипр из-за санкций

российские компании покидают Кипр из-за санкций и переезжают в специальные административные регионы в РФ или в другие страны, такие как Казахстан.

Новости Мира •   •  21461 просмотра
Компании рф покидают Кипр из-за санкций

Каждый второй пенсионер в Украине получает меньше 4 тысяч гривен

Более половины пенсионеров в Украине получают менее 4 000 гривен, а средний размер пенсии составляет 5 385 гривен. Самые высокие пенсии в Киеве, а самые низкие - в Тернопольской области.

Общество •   •  23403 просмотра
Каждый второй пенсионер в Украине получает меньше 4 тысяч гривен

СБУ изъяла жесткие диски с записями камер в комплексе, где скрыто снимали журналистов Bihus.Info

Служба безопасности Украины провела обыск в комплексе, где якобы велась незаконная слежка за членами команды Bihus. Info, изъяв жесткие диски и видеозаписи. Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства относительно незаконного использования тайных данных наблюдения.

Криминал и ЧП •   •  22502 просмотра
СБУ изъяла жесткие диски с записями камер в комплексе, где скрыто снимали журналистов Bihus.Info