Днепропетровщина выдержала 12 ударов БПЛА и 4 артобстрела

Россияне 12 раз атаковали дронами-камикадзе Днепропетровскую область, и осуществили по региону 4 прицельных обстрела из артиллерии. О последствиях вражеских атак рассказал глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Никополь, Покровская сельская, Марганецкая, Мировская громады... Весь день российская армия била по Никопольщине. В общем - 12 попаданий дронами-камикадзе. 4 артобстрела. - рассказал Лысак.

Детали

Днем сообщалось, что оккупационные войска рф атаковали Марганецкую общину в Никопольском районе с помощью беспилотника-камикадзе, в результате чего пострадали 13-летний и 19-летний парни.

По данным областной власти оба пострадавших сейчас в больнице. Юноша в состоянии средней тяжести. Медики оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. За жизнь младшего мальчика борются врачи. Отмечается, что ребенок получил тяжелые ранения.

Лысак также отметил, что из-за обстрелов в регионе повреждены магазин, и здание, которое не эксплуатировалось. А также гражданская машина, газопровод и линия электропередач.

Дополнительно

К вечеру глава ОВА сообщил, что украинские военные уничтожили в небе над Днепропетровщиной управляемую авиационную ракету Х-59 ракета была сбита воздушным командованием "Восток".