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Днепропетровщина выдержала 12 ударов БПЛА и 4 артобстрела

Киев  •  УНН

17 январь 2024, 18:25  •  12989 просмотра

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Россияне 12 раз атаковали дронами-камикадзе Днепропетровскую область, и осуществили по региону 4 прицельных обстрела из артиллерии. По данным областной власти пострадавшие днем ребята в больнице. Юноша в состоянии средней тяжести. Медики оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. За жизнь младшего мальчика борются врачи.

Россияне 12 раз атаковали дронами-камикадзе Днепропетровскую область, и осуществили по региону 4 прицельных обстрела из артиллерии. О последствиях вражеских атак рассказал глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Никополь, Покровская сельская, Марганецкая, Мировская громады... Весь день российская армия била по Никопольщине. В общем - 12 попаданий дронами-камикадзе. 4 артобстрела.

- рассказал Лысак.

Детали

Днем сообщалось, что оккупационные войска рф атаковали Марганецкую общину в Никопольском районе с помощью беспилотника-камикадзе, в результате чего пострадали 13-летний и 19-летний парни.

По данным областной власти оба пострадавших сейчас в больнице. Юноша в состоянии средней тяжести. Медики оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. За жизнь младшего мальчика борются врачи. Отмечается, что  ребенок получил тяжелые ранения.

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Лысак также отметил, что из-за обстрелов в регионе повреждены магазин, и здание, которое не эксплуатировалось. А также гражданская машина, газопровод и линия электропередач.

Дополнительно

К вечеру глава ОВА сообщил, что украинские военные уничтожили в небе над Днепропетровщиной управляемую авиационную ракету Х-59 ракета была сбита воздушным командованием "Восток". 

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Дніпропетровщина витримала 12 ударів бпла та 4 артобстріли
Dnipropetrovs'k region withstood 12 UAV strikes and 4 artillery attacks
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Днепропетровщина выдержала 12 ударов БПЛА и 4 артобстрела

Россияне 12 раз атаковали дронами-камикадзе Днепропетровскую область, и осуществили по региону 4 прицельных обстрела из артиллерии. По данным областной власти пострадавшие днем ребята в больнице. Юноша в состоянии средней тяжести. Медики оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. За жизнь младшего мальчика борются врачи.

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