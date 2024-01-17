Українські військові збили ракету Х-59 над Дніпропетровською областю
Київ • УНН
Як повідомляється, ракета була збита повітряним командуванням "Схід".
Українські військові знищили в небі над Дніпропетровщиною керовану авіаційну ракету Х-59. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
"Наша ППО – вогонь. У Дніпровському районі оборонці неба знищили ворожу ракету", - повідомив Лисак.
Він зазначив, що ракета була збита повітряним командуваням "Схід".
Нагадаємо
Близько 17:30 у Дніпрі було чутно звук вибуху.