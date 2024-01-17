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Українські військові збили ракету Х-59 над Дніпропетровською областю

Українські військові збили ракету Х-59 над Дніпропетровською областю

Київ • УНН

 • 58887 перегляди

Як повідомляється, ракета була збита повітряним командуванням "Схід".

Українські військові знищили в небі над Дніпропетровщиною керовану авіаційну ракету Х-59. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

"Наша ППО – вогонь. У Дніпровському районі оборонці неба знищили ворожу ракету", - повідомив Лисак.

Він зазначив, що ракета була збита повітряним командуваням "Схід".

Нагадаємо

Близько 17:30 у Дніпрі було чутно звук вибуху.

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