Українські військові збили ракету Х-59 над Дніпропетровською областю

Українські військові знищили в небі над Дніпропетровщиною керовану авіаційну ракету Х-59. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

"Наша ППО – вогонь. У Дніпровському районі оборонці неба знищили ворожу ракету", - повідомив Лисак.

Він зазначив, що ракета була збита повітряним командуваням "Схід".

Нагадаємо

Близько 17:30 у Дніпрі було чутно звук вибуху.