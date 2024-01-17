У Дніпрі пролунав вибух - ЗМІ

У Дніпрі було чутно звук вибуху, повідомляє Суспільне, пише УНН.

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У Дніпрі пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Раніше у Повітряних Силах ЗСУ повідомляли про ворожу ракету, яка летіла курсом на Дніпро.

"Ракета на Дніпро", - написали в ПС ЗСУ в Telegram.

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Повітряна тривога оголошена у південних та східних областях.

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