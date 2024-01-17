В Днепре прогремел взрыв - СМИ

15 лет за решеткой проведет рабочий судоремонтного завода, который передавал рф данные об энергообъектах в Измаиле

Работника судостроительного завода в Измаиле Одесской области приговорили к 15 годам заключения после того, как признали виновным в государственной измене за передачу России данных об энергетических объектах и военной инфраструктуре.