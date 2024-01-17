Дніпропетровщина витримала 12 ударів бпла та 4 артобстріли

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Росіяни 12 разів атакували дронами-камікадзе Дніпропетровщину, та здійснили по регіону 4 прицільних обстріли з артилерії. За даними обласної влади постраждалі вдень хлопці у лікарні. Юнак у стані середньої тяжкості. Медики надають йому всю необхідну медичну допомогу. За життя молодшого хлопчика боряться лікарі.

Росіяни 12 разів атакували дронами-камікадзе Дніпропетровщину, та здійснили по регіону 4 прицільних обстріли з артилерії. Про наслідки ворожих атак розповів очільник ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Нікополь, Покровська сільська, Марганецька, Мирівська громади… Увесь день російська армія гатила по Нікопольщині. Загалом – 12 влучань дронами-камікадзе. 4 артобстріли.

– розповів Лисак.

Деталі

Вдень повідомлялось, що окупаційні війська рф атакували Марганецьку громаду в Нікопольському районі за допомогою безпілотника-камікадзе, в результаті чого постраждали 13-річний та 19-річний хлопці.

За даними обласної влади обоє постраждалих нині у лікарні. Юнак у стані середньої тяжкості. Медики надають йому всю необхідну медичну допомогу. За життя молодшого хлопчика боряться лікарі. Зазначається, що  дитина отримала важкі поранення.

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Лисак також відзначив, що через обстріли у регіоні пошкоджені магазин, і будівля, що не експлуатувалася. А також цивільна автівка, газогін та лінія електропередач.

Додатково

Надвечір очільник ОВА повідомив, що українські військові знищили в небі над Дніпропетровщиною керовану авіаційну ракету Х-59 ракета була збита повітряним командуванням "Схід". 

Тетяна Салганік

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