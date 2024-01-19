Днепропетровщина: россияне снова атаковали Никопольский район, без жертв и разрушений
Киев • УНН
По сообщениям, российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, применив ударные беспилотники и артиллерию. О пострадавших не сообщается, но информация о материальном ущербе остается неподтвержденной.
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Били ударными дронами и артиллерией. Сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Враг каждый день испытывает ее на прочность... И сегодня - не исключение. Трижды российская армия била по Никопольщине.
Детали
Лысак рассказал, что россияне направили дрон-камикадзе на райцентр. А позже дважды ударили из артиллерии по Марганецкой громаде.
Люди не пострадали. Информации о разрушениях тоже нет.
В других районах пятница прошла тихо.
Напомним,
Накануне армейцы рф также атаковали Днепропетровскую область ударными-дронами и артиллерией. В частности, утром били по Никополю. А днем сфокусировались на обстрелах. Марганецкой и Покровской общин. Прошло без жертв. Однако, сообщалось о разрушенном частном доме.
Днепропетровщина: россияне снова атаковали Никопольский район, без жертв и разрушений
По сообщениям, российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, применив ударные беспилотники и артиллерию. О пострадавших не сообщается, но информация о материальном ущербе остается неподтвержденной.
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