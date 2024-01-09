Дніпропетровщина: росіяни обстріляли Нікопольський район, жертв немає
Київ • УНН
Російські війська здійснили 12 обстрілів Нікопольського району, завдавши шкоди інфраструктурі, але обійшлося без жертв серед цивільного населення.
Російські військові атакували Нікопольщину 12 разів впродовж поточної доби. У районі численні руйнування, втім минулось без жертв серед цивільного населення. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА, передає УНН.
Нікопольщина потерпає від артобстрілів та ударів дронами-камікадзе. Загалом за сьогодні – 12 атак. … Минулося без загиблих та постраждалих.
Деталі
За даними голови обласної військової адміністрації гучно у вівторок було у самому Нікополі, а також в Марганецькій та Мирівській громадах.
Зазначається, що через ці атаки пошкоджені 6 приватних будинків, господарська споруда, лінії електропередач та газогін.
Армія рф обстріляла громаду на Херсонщині, поранено подружжя09.01.24, 17:04 • 33656 переглядiв
Нагадаємо
У ніч проти 9 січня ворог обстріляв Марганець на Дніпропетровщині, пошкоджено 5 багатоповерхівок і два авто. Загиблих та поранених немає.