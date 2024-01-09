Днепропетровщина: россияне обстреляли Никопольский район, жертв нет

Российские военные атаковали Никопольщину 12 раз в течение текущих суток. В районе многочисленные разрушения, впрочем обошлось без жертв среди гражданского населения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА, передает УНН.

Никопольщина страдает от артобстрелов и ударов дронами-камикадзе. Всего за сегодня - 12 атак. ... Прошло без погибших и пострадавших. - рассказал Лысак.

Детали

По данным главы областной военной администарции громко в вторник было в самом Никополе, а также в Марганецкой и Мировской громадах.

Отмечается, что из-за этих атак повреждены 6 частных домов, хозяйственная постройка, линии электропередач и газопровод.

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Напомним

В ночь на 9 января враг обстрелял Марганец на Днепропетровщине, повреждены 5 многоэтажек и два авто. Погибших и раненых нет.