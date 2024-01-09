Армия рф обстреляла громаду в Херсонской области, ранены супруги

В Херсонской области российские войска сегодня обстреляли Белозерскую громаду, ранены супруги, сообщили во вторник в Херсонской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 9 января около 15:00 российские войска обстреляли один из населенных пунктов Белозерской громады.

"В результате атаки на поселок ранения получили супруги: женщина 1958 г.р. и мужчина 1956 г.р.", - сообщили в прокуратуре.

Как отмечается, пострадавшим оказывается медицинская помощь. Во время обстрела оба находились по месту жительства, указали в прокуратуре.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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