Под удар рф по Херсону попали жилые кварталы и медучреждение - ОВА

Во время очередного обстрела Херсона российские войска попали по многоквартирным домам и одному из медицинских учреждений, обошлось без пострадавших, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсона. Под удар попали многоквартирные дома и одно из медицинских учреждений. Лишь чудом обошлось без пострадавших - написал Прокудин в Telegram.

На местах вражеских атак, по его словам, уже работают специалисты Херсонской областной аварийно-спасательной службы.

Ранее

Прокудин сообщил о вражеском обстреле Херсона 9 января.