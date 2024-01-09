Под удар рф по Херсону попали жилые кварталы и медучреждение - ОВА
Киев • УНН
Российский обстрел пришелся по жилым домам и медицинскому учреждению в Херсоне; чудом обошлось без жертв.
Во время очередного обстрела Херсона российские войска попали по многоквартирным домам и одному из медицинских учреждений, обошлось без пострадавших, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсона. Под удар попали многоквартирные дома и одно из медицинских учреждений. Лишь чудом обошлось без пострадавших
На местах вражеских атак, по его словам, уже работают специалисты Херсонской областной аварийно-спасательной службы.
Ранее
Прокудин сообщил о вражеском обстреле Херсона 9 января.
Под удар рф по Херсону попали жилые кварталы и медучреждение - ОВА
Российский обстрел пришелся по жилым домам и медицинскому учреждению в Херсоне; чудом обошлось без жертв.
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