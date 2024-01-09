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Під удар рф по Херсону потрапили житлові квартали та медзаклад - ОВА

Під удар рф по Херсону потрапили житлові квартали та медзаклад - ОВА

Київ • УНН

 • 37324 перегляди

Російський обстріл прийшовся по житлових будинках та медичній установі у Херсоні; дивом обійшлося без жертв.

Під час чергового обстрілу Херсона російські війська поцілили по багатоквартирних будинках та одному із медичних закладів, обійшлося без постраждалих, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Окупанти вкотре обстріляли житлові квартали Херсона. Під удар потрапили багатоквартирні будинки та один із медичних закладів. Лише дивом обійшлося без постраждалих

- написав Прокудін у Telegram.

На місцях ворожих атак, з його слів, уже працюють фахівці Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби. 

Раніше

Прокудін повідомив про ворожий обстріл Херсона 9 січня.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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