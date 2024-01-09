Під удар рф по Херсону потрапили житлові квартали та медзаклад - ОВА
Київ • УНН
Російський обстріл прийшовся по житлових будинках та медичній установі у Херсоні; дивом обійшлося без жертв.
Під час чергового обстрілу Херсона російські війська поцілили по багатоквартирних будинках та одному із медичних закладів, обійшлося без постраждалих, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Окупанти вкотре обстріляли житлові квартали Херсона. Під удар потрапили багатоквартирні будинки та один із медичних закладів. Лише дивом обійшлося без постраждалих
На місцях ворожих атак, з його слів, уже працюють фахівці Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби.
Раніше
Прокудін повідомив про ворожий обстріл Херсона 9 січня.