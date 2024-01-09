Під удар рф по Херсону потрапили житлові квартали та медзаклад - ОВА

Під час чергового обстрілу Херсона російські війська поцілили по багатоквартирних будинках та одному із медичних закладів, обійшлося без постраждалих, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Окупанти вкотре обстріляли житлові квартали Херсона. Під удар потрапили багатоквартирні будинки та один із медичних закладів. Лише дивом обійшлося без постраждалих - написав Прокудін у Telegram.

На місцях ворожих атак, з його слів, уже працюють фахівці Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби.

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Прокудін повідомив про ворожий обстріл Херсона 9 січня.