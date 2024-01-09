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Армія рф обстріляла громаду на Херсонщині, поранено подружжя

Армія рф обстріляла громаду на Херсонщині, поранено подружжя

Київ • УНН

 • 33656 перегляди

Російські війська обстріляли Білозерську громаду, поранивши подружжя

У Херсонській області російські війська сьогодні обстріляли Білозерську громаду, поранено подружжя, повідомили у вівторок у Херсонській обласній прокуратурі, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 9 січня близько 15:00 російські війська обстріляли один з населених пунктів Білозерської громади.

"Внаслідок атаки на селище поранень дістали подружжя: жінка 1958 р.н. та чоловік 1956 р.н.", - повідомили у прокуратурі.

Як зазначається, постраждалим надається медична допомога. Під час обстрілу обидва перебували за місцем проживання, вказали у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Під удар рф по Херсону потрапили житлові квартали та медзаклад - ОВА09.01.24, 16:26 • 37324 перегляди

Юлія Шрамко

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