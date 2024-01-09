Армія рф обстріляла громаду на Херсонщині, поранено подружжя
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Білозерську громаду, поранивши подружжя
У Херсонській області російські війська сьогодні обстріляли Білозерську громаду, поранено подружжя, повідомили у вівторок у Херсонській обласній прокуратурі, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 9 січня близько 15:00 російські війська обстріляли один з населених пунктів Білозерської громади.
"Внаслідок атаки на селище поранень дістали подружжя: жінка 1958 р.н. та чоловік 1956 р.н.", - повідомили у прокуратурі.
Як зазначається, постраждалим надається медична допомога. Під час обстрілу обидва перебували за місцем проживання, вказали у прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Під удар рф по Херсону потрапили житлові квартали та медзаклад - ОВА09.01.24, 16:26 • 37324 перегляди