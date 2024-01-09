Росіяни вночі обстріляли з важкої артилерії Марганець на Дніпропетровщині, пошкоджено багатоповерхівки

У ніч проти 9 січня ворог обстріляв Марганець на Дніпропетровщині, пошкоджено 5 багатоповерхівок і два авто. Загиблих та поранених немає. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

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Як зазначається, після опівночі під обстрілом був Марганець, що на Нікопольщині. Ворог вдарив по місту з важкої артилерії.

Пошкоджені 5 багатоповерхівок і 2 авто. Загиблих та постраждалих немає йдеться у повідомленні.

Дніпропетровщина: армійці рф обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду, є руйнування та травмовані цивільні