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Росіяни вночі обстріляли з важкої артилерії Марганець на Дніпропетровщині, пошкоджено багатоповерхівки

Росіяни вночі обстріляли з важкої артилерії Марганець на Дніпропетровщині, пошкоджено багатоповерхівки

Київ • УНН

 • 33302 перегляди

Російський обстріл пошкодив п'ять будинків і два автомобілі в Марганці Дніпропетровської області; про постраждалих не повідомляється.

У ніч проти 9 січня ворог обстріляв Марганець на Дніпропетровщині, пошкоджено 5 багатоповерхівок і два авто. Загиблих та поранених немає. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Як зазначається, після опівночі під обстрілом був Марганець, що на Нікопольщині. Ворог вдарив по місту з важкої артилерії.

Пошкоджені 5 багатоповерхівок і 2 авто. Загиблих та постраждалих немає

йдеться у повідомленні.

Дніпропетровщина: армійці рф обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду, є руйнування та травмовані цивільні27.11.23, 19:31 • 37429 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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