Россияне ночью обстреляли из тяжелой артиллерии Марганец на Днепропетровщине, повреждены многоэтажки

В ночь на 9 января враг обстрелял Марганец на Днепропетровщине, повреждены 5 многоэтажек и два авто. Погибших и раненых нет. Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Как отмечается, после полуночи под обстрелом был Марганец, что на Никопольщине. Враг ударил по городу из тяжелой артиллерии.

Повреждены 5 многоэтажек и 2 авто. Погибших и пострадавших нет говорится в сообщении.

Днепропетровщина: армейцы рф обстреляли Никополь и Марганецкую громаду, есть разрушения и травмированные гражданские