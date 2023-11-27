Днепропетровщина: армейцы рф обстреляли Никополь и Марганецкую громаду, есть разрушения и травмированные гражданские

По меньшей мере один человек получил ранения из-за атаки российских военных по Днепропетровской области в понедельник. Согласно информации председателя ОВА Сергея Лысака оккупанты в очередной раз атаковали Никополь и Марганецкую общину. Жертвой рашистов стала жительница Никополя, пишет УНН.

Целый день враг бил по Никопольщине. В общем обстрелял район из тяжелой артиллерии шесть раз. Попал по самому Никополю и Марганецкой громаде. В городе ранена 51-летняя женщина ранена. Она будет лечиться амбулаторно. рассказал Сергей Лысак.

Детали

Согласно данным главы Днепропетровской ОГА из-за сегодняшних атаки повреждены админздание, лицей, храм и спортклуб.

Кроме того, побиты 7 многоквартирных и 14 частных домов. Одна хозяйственная постройка уничтожена полностью, и еще 12 - изуродованы. Сообщается, что из-за этих атак разбиты авто, линия электропередач и газопровод.