Дніпропетровщина: окупанти поцілили по селу Кошове, пошкоджено лінію електропередач

Деталі

Вночі російські окупанти вдарили по околицям села Кошове, що у Криворізькому районі. Жертв немає, руйнувань також. Пошкоджено лінії електропостачання.

Крім цього, були обстріляні прикордонні території Марганецької громади Нікопольського району. Без жертв і без руйнувань.

"Попри часті сигнали повітряної тривоги протягом ночі, в інших районах області минулося без надзвичайних ситуацій. Наразі у всіх куточках Дніпропетровщини все спокійно", - зазначив він.

Нагадаємо

Ворог з РСЗВ обстріляв Мирівську громаду в Нікопольському районі. Зафіксовано близько 20 пострілів. Приліт стався у приватний сектор. Постраждала дитина 2011 року народження.