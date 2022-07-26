Дніпропетровщина: окупанти поцілили по селу Кошове, пошкоджено лінію електропередач
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. У Широківській громаді окупанти поцілили зі ствольної артилерії по селу Кошове. Пошкоджено лінію електропередач. Люди не постраждали. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, пише УНН.
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Вночі російські окупанти вдарили по околицям села Кошове, що у Криворізькому районі. Жертв немає, руйнувань також. Пошкоджено лінії електропостачання.
Крім цього, були обстріляні прикордонні території Марганецької громади Нікопольського району. Без жертв і без руйнувань.
"Попри часті сигнали повітряної тривоги протягом ночі, в інших районах області минулося без надзвичайних ситуацій. Наразі у всіх куточках Дніпропетровщини все спокійно", - зазначив він.
Нагадаємо
Ворог з РСЗВ обстріляв Мирівську громаду в Нікопольському районі. Зафіксовано близько 20 пострілів. Приліт стався у приватний сектор. Постраждала дитина 2011 року народження.