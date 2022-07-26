Днепропетровская область: оккупанты попали по селу Кошевое, повреждена линия электропередач
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В Широковской общине оккупанты попали из ствольной артиллерии по селу Кошевое. Повреждена линия электропередач. Люди не пострадали. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, пишет УНН.
Детали
Ночью российские оккупанты ударили по окрестностям села Кошевое, что в Криворожском районе. Жертв нет, разрушений тоже. Повреждены линии электроснабжения.
Кроме этого, были обстреляны приграничные территории Марганецкой общины Никопольского района. Без жертв и без разрушений.
"Несмотря на частые сигналы воздушной тревоги в течение ночи, в других районах области прошло без чрезвычайных ситуаций. В настоящее время во всех уголках Днепропетровщины все спокойно", - отметил он.
Напомним
Враг из РСЗО обстрелял Мировскую общину в Никопольском районе. Зафиксировано около 20 выстрелов. Прилет случился в частный сектор. Пострадал ребенок 2011 года рождения.