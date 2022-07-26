Днепропетровская область: оккупанты попали по селу Кошевое, повреждена линия электропередач

Детали

Ночью российские оккупанты ударили по окрестностям села Кошевое, что в Криворожском районе. Жертв нет, разрушений тоже. Повреждены линии электроснабжения.

Кроме этого, были обстреляны приграничные территории Марганецкой общины Никопольского района. Без жертв и без разрушений.

"Несмотря на частые сигналы воздушной тревоги в течение ночи, в других районах области прошло без чрезвычайных ситуаций. В настоящее время во всех уголках Днепропетровщины все спокойно", - отметил он.

Напомним

Враг из РСЗО обстрелял Мировскую общину в Никопольском районе. Зафиксировано около 20 выстрелов. Прилет случился в частный сектор. Пострадал ребенок 2011 года рождения.