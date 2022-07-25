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Ворожий обстріл Дніпропетровщини: життю постраждалої дівчинки наразі нічого не загрожує

Ворожий обстріл Дніпропетровщини: життю постраждалої дівчинки наразі нічого не загрожує

Київ • УНН

 • 130832 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Ворог вночі з РСЗВ обстріляв Мирівську громаду в Нікопольському районі. Зафіксовано близько 20 пострілів. Приліт стався у приватний сектор. Постраждала дитина 2011 року народження. Її життю наразі нічого не загрожує. Дівчинка отримала легке ураження ноги, батьки від шпиталізації відмовилися. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, пише УНН.

Деталі

Крім цього, в селі пошкоджено шість приватних житлових будинків, чотири господарчі споруди і газопровід низького тиску. Також під ворожий вогонь потрапила Марганецька ТГ у Нікопольському районі. Ніхто не постраждав.

У Дніпровському районі в селі Любимівка зафіксовано два ворожі прильоти ракет (за попередньою інформацією від військових, ракети "повітря-земля" Х-59 були випущені з літака). Влучили по території аграрного підприємства. Внаслідок цього там зайнялися ангари з сіном, загальна площа займання – близько 2,5 тис квадратів, пожежу локалізовано. Ніхто з людей не постраждав.

Окрім сінника також пошкоджено свиноферму та в зерносховище.

У Криворізькому районі окупанти зі ствольної артилерії вдарили по прикордонним територіям Зеленодольської громади. Без жертв і без руйнувань.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що вночі успішно працювала ППО.

Цитата

"У Криворізькому районі вночі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. Без втрат. Також ворог кілька разів накрив вогнем з РСЗВ Марганецьку та Мирівську громади Нікопольського району – "приліт" до 40 реактивних снарядів. Пошкоджені 6 приватних будинків та 4 господарських споруди, перебито 2 газоводи - один низького тиску, один високого тиску, вони були оперативно перекриті", - зазначив він.

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