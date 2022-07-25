Ворожий обстріл Дніпропетровщини: життю постраждалої дівчинки наразі нічого не загрожує

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Крім цього, в селі пошкоджено шість приватних житлових будинків, чотири господарчі споруди і газопровід низького тиску. Також під ворожий вогонь потрапила Марганецька ТГ у Нікопольському районі. Ніхто не постраждав.

У Дніпровському районі в селі Любимівка зафіксовано два ворожі прильоти ракет (за попередньою інформацією від військових, ракети "повітря-земля" Х-59 були випущені з літака). Влучили по території аграрного підприємства. Внаслідок цього там зайнялися ангари з сіном, загальна площа займання – близько 2,5 тис квадратів, пожежу локалізовано. Ніхто з людей не постраждав.

Окрім сінника також пошкоджено свиноферму та в зерносховище.

У Криворізькому районі окупанти зі ствольної артилерії вдарили по прикордонним територіям Зеленодольської громади. Без жертв і без руйнувань.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що вночі успішно працювала ППО.

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"У Криворізькому районі вночі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. Без втрат. Також ворог кілька разів накрив вогнем з РСЗВ Марганецьку та Мирівську громади Нікопольського району – "приліт" до 40 реактивних снарядів. Пошкоджені 6 приватних будинків та 4 господарських споруди, перебито 2 газоводи - один низького тиску, один високого тиску, вони були оперативно перекриті", - зазначив він.

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