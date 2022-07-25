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Вражеские обстрелы Днепропетровской области: жизни пострадавшей девочки сейчас ничего не угрожает

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 июля. УНН. Враг ночью из РСЗО обстрелял Мировскую общину в Никопольском районе. Зафиксировано около 20 выстрелов. Прилет случился в частный сектор. Пострадал ребенок 2011 года рождения. Ее жизни сейчас ничего не угрожает. Девочка получила легкое поражение ноги, родители от госпитализации отказались. Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, пишет УНН.

Детали

Кроме этого, в деревне повреждены шесть частных жилых домов, четыре хозяйственных постройки и газопровод низкого давления. Также во вражеский огонь попала Марганецкая ТГ в Никопольском районе. Никто не пострадал.

В Днепровском районе в селе Любимовка зафиксировано два вражеских прилета ракет (по предварительной информации от военных, ракеты "воздух-земля" Х-59 были выпущены из самолета). Попали по территории аграрного предприятия. В результате этого там загорелись ангары с сеном, общая площадь возгорания – около 2,5 тыс. квадратов, пожар локализован. Никто из людей не пострадал.

Кроме сенника также повреждена свиноферма и зернохранилище.

В Криворожском районе оккупанты из ствольной артиллерии ударили по приграничным территориям Зеленодольской общины. Без жертв и без разрушений.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что ночью успешно работала ПВО.

Цитата

"В Криворожском районе ночью враг обстрелял из ствольной артиллерии Зеленодольскую общину. Без потерь. Также враг несколько раз накрыл огнем из РСЗО Марганецкую и Мировскую общины Никопольского района – "прилет" до 40 реактивных снарядов. Повреждены 6 частных домов и 4 хозяйственных сооружения, перебиты 2 газовода - одно низкое давление, одно высокое давление, они были оперативно перекрыты", - отметил он.

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