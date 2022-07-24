Дніпропетровщина: загарбники обстріляли Мар’янське
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Російські окупанти вдарили зі ствольної артилерії по селу Мар’янське Зеленодольської громади. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, пише УНН.
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"Вчора ввечері ворог зі ствольної артилерії обстріляв село Мар’янське, що у Криворізькому районі. На щастя, минулося без жертв і без руйнувань. В інших районах області ніч минула без надзвичайних ситуацій. Все тихо і зараз", - зазначив він.
Нагадаємо
Російські загарбники декілька разів за ніч, 23 липня, обстріляли Дніпропетровщину. В деяких селах пошкоджено лінії електропостачання і газові мережі, зачепило також сільгосптехніку. Без жертв.