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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Російські окупанти декілька разів за ніч обстріляли Дніпропетровщину

Російські окупанти декілька разів за ніч обстріляли Дніпропетровщину

Київ • УНН

 • 163142 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Російські загарбники декілька разів за ніч обстріляли Дніпропетровщину. В деяких селах пошкоджено лінії електропостачання і газові мережі, зачепило також сільгосптехніку. Без жертв. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, пише УНН.

Цитата

"О 2-й годині ночі окупанти вдарили з РСЗВ по Нікопольському району. Близько 20 пострілів прийшлося на прикордонні території Червоногригорівської громади. На щастя, минулося без жертв і без руйнувань. Поцілив ворог і по Криворізькому району, Широківська і Зеленодольська громади", - зазначив він.

Деталі

У селі Ганнівка Широківської громади ворожим обстрілом пошкодило електромережі та газовід. Люди не постраждали.

У Зеленодольській громаді ворог знов поцілив по Великій Костромці. Кілька вулиць без світла. Людей не зачепило.

Нагадаємо 

Російські окупанти вдарили по трьох громадах Дніпропетровської області.

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