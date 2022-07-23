Російські окупанти декілька разів за ніч обстріляли Дніпропетровщину

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"О 2-й годині ночі окупанти вдарили з РСЗВ по Нікопольському району. Близько 20 пострілів прийшлося на прикордонні території Червоногригорівської громади. На щастя, минулося без жертв і без руйнувань. Поцілив ворог і по Криворізькому району, Широківська і Зеленодольська громади", - зазначив він.

Деталі

У селі Ганнівка Широківської громади ворожим обстрілом пошкодило електромережі та газовід. Люди не постраждали.

У Зеленодольській громаді ворог знов поцілив по Великій Костромці. Кілька вулиць без світла. Людей не зачепило.

Нагадаємо

Російські окупанти вдарили по трьох громадах Дніпропетровської області.