Российские оккупанты несколько раз за ночь обстреляли Днепропетровщину
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Российские захватчики несколько раз за ночь обстреляли Днепропетровщину. В некоторых селах повреждены линии электроснабжения и газовые сети, задело также сельхозтехнику. Без жертв. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, пишет УНН.
Цитата
"В 2 часа ночи оккупанты ударили из РСЗО по Никопольскому району. Около 20 выстрелов пришлось на приграничные территории Красногригоревской общины. К счастью, обошлось без жертв и без разрушений. Попал враг и по Криворожскому району, Широковская и Зеленодольская общины" , – отметил он.
Детали
В селе Ганновка Широковской общины вражеским обстрелом повредило электросети и газовод. Люди не пострадали.
В Зеленодольской общине враг снова попал по Великой Костромке. Несколько улиц без света. Людей не задело.
Напомним
Российские оккупанты ударили по трем общинам Днепропетровской области.