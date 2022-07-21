Дніпропетровщина: окупанти вдарили по трьох громадах, пошкоджено лінію електропередач

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 13515 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 38315 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 60257 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 70411 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 70379 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 72411 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 81465 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 215053 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 148643 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172289 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
93 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 149491 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 181682 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 70976 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 91817 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 90959 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 215055 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 491112 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 441333 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 647843 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 768953 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 21 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 23341 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 46411 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 91817 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 112131 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Дніпропетровщина: окупанти вдарили по трьох громадах, пошкоджено лінію електропередач

Дніпропетровщина: окупанти вдарили по трьох громадах, пошкоджено лінію електропередач

Київ • УНН

 • 220505 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Російські окупанти вдарили по трьох громадах Дніпропетровської області. В одній з них знищено залізобетонну електроопору, пошкоджено лінію електропередач. про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що протягом дня ворог двічі обстріляв Криворізький район. Внаслідок обстрілу за межами Великої Костромки зайнялося поле пшениці загальною площею майже 200 га. Вигоріло 5 гектарів. Наразі пожежу ліквідовано, постраждалих немає.

Надвечір окупанти знову поцілили по прикордонним територіям Великої Костромки. Там знищено залізобетонну електроопору, пошкоджено лінію електропередач. Окрім цього, загорілася суха трава. Без постраждалих.

Ворожі війська вдарили і по прикордонній території Апостолівської громади, минулося без руйнувань і без жертв.

Цитата

“В інших районах області день минув без надзвичайних ситуацій. Наразі ситуація в регіоні повністю контрольована. Окупаційних військ рф на наших територіях немає”, – повідомив Лукашук.

Доповнення

Вдень російські окупанти знову вдарили по Дніпропетровської області – влучили по території біля свинарника у Великомихайлівський громаді.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійнаКримінал та НП
Bitcoin
$83,929.80
Золото
$3,159.50
Tesla
$258.01
Brent
$74.76
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.65
Ethereum
$1,862.57