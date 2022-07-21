Дніпропетровщина: окупанти вдарили по трьох громадах, пошкоджено лінію електропередач

Деталі

Повідомляється, що протягом дня ворог двічі обстріляв Криворізький район. Внаслідок обстрілу за межами Великої Костромки зайнялося поле пшениці загальною площею майже 200 га. Вигоріло 5 гектарів. Наразі пожежу ліквідовано, постраждалих немає.

Надвечір окупанти знову поцілили по прикордонним територіям Великої Костромки. Там знищено залізобетонну електроопору, пошкоджено лінію електропередач. Окрім цього, загорілася суха трава. Без постраждалих.

Ворожі війська вдарили і по прикордонній території Апостолівської громади, минулося без руйнувань і без жертв.

Цитата

“В інших районах області день минув без надзвичайних ситуацій. Наразі ситуація в регіоні повністю контрольована. Окупаційних військ рф на наших територіях немає”, – повідомив Лукашук.

Доповнення

Вдень російські окупанти знову вдарили по Дніпропетровської області – влучили по території біля свинарника у Великомихайлівський громаді.