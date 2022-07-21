"Демілітаризація" українського сала: окупанти вдарили по свинарнику на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Російські окупанти знову вдарили по Дніпропетровської області – влучили по території біля свинарника у Великомихайлівський громаді. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, пише УНН.
Цитата
“Важко сказати, яку саме ціль ворог шукав у мирному селі, але влучили по території біля свинарника. Вирва, яка утворилася внаслідок прильоту – завширшки 8 метрів і завглибшки 5 метрів”, – написав очільник ДОР у своєму Телеграмі.
Деталі
Зокрема, під удар потрапила Великомихайлівська громада у Синельниківському районі. Пошкоджено дах ферми. Попередньо – без постраждалих.
Доповнення
Як писав УНН, окупанти вдарили з "Градів" по Нікопольському району Дніпропетровщини. Випустили по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів.