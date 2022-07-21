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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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"Демілітаризація" українського сала: окупанти вдарили по свинарнику на Дніпропетровщині

"Демілітаризація" українського сала: окупанти вдарили по свинарнику на Дніпропетровщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Російські окупанти знову вдарили по Дніпропетровської області – влучили по території біля свинарника у Великомихайлівський громаді. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, пише УНН.

Цитата

“Важко сказати, яку саме ціль ворог шукав у мирному селі, але влучили по території біля свинарника. Вирва, яка утворилася внаслідок прильоту – завширшки 8 метрів і завглибшки 5 метрів”, – написав очільник ДОР у своєму Телеграмі.

Деталі

Зокрема, під удар потрапила Великомихайлівська громада у Синельниківському районі. Пошкоджено дах ферми. Попередньо – без постраждалих.

Доповнення

Як писав УНН, окупанти вдарили з "Градів" по Нікопольському району Дніпропетровщини. Випустили по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів.

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