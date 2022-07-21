"Демилитаризация" украинского сала: оккупанты ударили по свинарнику в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Российские оккупанты снова ударили по Днепропетровской области – попали по территории возле свинарника в Великомихайловской громаде. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, пишет УНН.
Цитата
“Трудно сказать, какую именно цель враг искал в мирном селе, но попали по территории возле свинарника. Воронка, которая образовалась в результате прилета – шириной 8 метров и глубиной 5 метров”, – написал глава ДОС в своем Телеграме.
Детали
В частности, под удар попала Великомихайловская громада в Синельниковском районе. Повреждена крыша фермы. Предварительно – без пострадавших.
Дополнение
Как писал УНН, оккупанты ударили из "Градов" по Никопольскому району Днепропетровской области. Выпустили по Красногригорьевской громаде более 20 реактивных снарядов.