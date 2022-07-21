Дніпропетровщина: окупанти випустили по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів

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"Вночі у нас знову стріляли... Ворог ударив з "Градів" по Нікопольському району. Випустив по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів. Минулося без жертв та руйнувань", - зазначив він.

Резніченко додав, що на місці обстрілу працюють піротехніки - шукають боєприпаси, що не здетонували.

"У інших районах області на цю хвилину спокійно", - наголосив голова ОВА.

Нагадаємо

Російські окупанти двічі обстріляли Дніпропетровщину – вдарили з "Градів" по базі відпочинку в Нікополі та з артилерії по тракторній бригаді в Зеленодольській громаді.