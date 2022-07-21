Дніпропетровщина: окупанти випустили по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Російські окупанти вдарили з "Градів" по Нікопольському району. Випустили по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, пише УНН.
Цитата
"Вночі у нас знову стріляли... Ворог ударив з "Градів" по Нікопольському району. Випустив по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів. Минулося без жертв та руйнувань", - зазначив він.
Резніченко додав, що на місці обстрілу працюють піротехніки - шукають боєприпаси, що не здетонували.
"У інших районах області на цю хвилину спокійно", - наголосив голова ОВА.
Нагадаємо
Російські окупанти двічі обстріляли Дніпропетровщину – вдарили з "Градів" по базі відпочинку в Нікополі та з артилерії по тракторній бригаді в Зеленодольській громаді.