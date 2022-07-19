Дніпропетровщина: окупанти обстріляли базу відпочинку та тракторну бригаду
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Вдень російські окупанти двічі обстріляли Дніпропетровщину – вдарили з "Градів" по базі відпочинку в Нікополі та з артилерії по тракторній бригаді в Зеленодольській громаді. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує УНН.
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"Ворог двічі за день обстріляв нашу область. Знову ударив по двох районах – Нікопольському та Криворізькому", – написав Резніченко.
Деталі
У Нікополі російська армія вдарила з "Градів" по базі відпочинку – людей не зачепило.
У Зеленодольській громаді обстріляли зі ствольної артилерії тракторну бригаду – пошкоджено приміщення та сільгосптехніку, постраждалих немає.
Нагадаємо
Цієї ночі російські окупанти завдали по Нікополю 40 ударів з артилерії.