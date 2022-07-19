Окупанти завдали по Нікополю 40 ударів з артилерії: показали наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Сьогодні вночі військовослужбовці рф вкотре атакували Нікополь, що в Дніпропетровській області, зафіксовано близько 40 пострілів. Пошкоджені два промислові підприємства, рятувальники ліквідували пожежу. Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Дніпропетровській області, інформує УНН.
Цитата
«Вночі російські війська атакували артилерією Нікополь. Нанесли по місту 40 пострілів. Цього разу вдарили по двох промислових підприємствах. На них є руйнування. Сталася пожежа. Рятувальники вогонь загасили», - ідеться в повідомленні.
Деталі
У ДСНС зазначили, що окупанти влучили по кількох приватних будинках та господарчій споруді. По двох вулицях перебиті електромережі. На місці працюють електрики. На щастя, без травмованих.
Також під атаку потрапив Криворізький район, агресор вдарив з артилерії по Зеленодольській громаді. Обійшлося без постраждалих та руйнувань.
Доповнення
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що окупанти вночі обстріляли Нікопольський та Криворізький райони.
Російські війська протягом дня обстрілювати території Дніпропетровської області. Так, сьогодні ворог гатив по Великомихайлівській та Покровській громадах у Синельниківському районі, пошкоджені склади з трьома тонами зерна, просом та соняшником.