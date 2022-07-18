На Дніпропетровщині окупанти пошкодили склади з трьома тонами зерна, просом та соняшником - облрада
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Російські війська протягом дня обстрілювати території Дніпропетровської області. Так, сьогодні ворог гатив по Великомихайлівській та Покровській громадах у Синельниківському районі, пошкоджені склади з трьома тонами зерна, просом та соняшником. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, інфомує УНН.
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"Вдень ворог вдарив по Великомихайлівській та Покровській громадам у Синельниківському районі. Повністю зруйновано одне складське приміщення. Частково ушкоджено три склади, в яких зберігалися 3 тонни зерна, півтори тонни проса та 800 тонн соняшника", - ідеться в повідомлення.
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Також, за його інформацією, в одному з сіл внаслідок влучання ракети поруч з будівлею ліцею в закладі пошкоджено дах і фасад, вибито півсотні вікон.
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На Дніпропетровщині російські окупанти під час чергових обстрілів поцілили в елеватор з зерном, подвір'я школи та житла людей.
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