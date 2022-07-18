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На Дніпропетровщині окупанти пошкодили склади з трьома тонами зерна, просом та соняшником - облрада

На Дніпропетровщині окупанти пошкодили склади з трьома тонами зерна, просом та соняшником - облрада

Київ • УНН

 • 155099 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Російські війська протягом дня обстрілювати території Дніпропетровської області. Так, сьогодні ворог гатив по Великомихайлівській та Покровській громадах у Синельниківському районі, пошкоджені склади з трьома тонами зерна, просом та соняшником. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, інфомує УНН.

Цитата

"Вдень ворог вдарив по Великомихайлівській та Покровській громадам у Синельниківському районі. Повністю зруйновано одне складське приміщення. Частково ушкоджено три склади, в яких зберігалися 3 тонни зерна, півтори тонни проса та 800 тонн соняшника", - ідеться в повідомлення.

Деталі

Також, за його інформацією, в одному з сіл внаслідок влучання ракети поруч з будівлею ліцею в закладі пошкоджено дах і фасад, вибито півсотні вікон.

Доповнення 

На Дніпропетровщині російські окупанти під час чергових обстрілів поцілили в елеватор з зерном, подвір'я школи та житла людей. 

Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого через ракетний удар по промисловому підприємстві у Дніпрі. Пошуково-рятувальні роботи завершені.

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