Удар по підприємству у Дніпрі: з-під завалів дістали тіло загиблого, пошукові роботи завершені

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"Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого через ракетний удар у Дніпрі. Пошуково-рятувальні роботи на промисловому підприємстві завершені", - написав Резніченко.

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Він повідомив, що ворожа атака забрала життя чотирьох людей, шістнадцятеро дістали поранення. Семеро з них нині у лікарні.

"Працівники ДСНС за три доби розібрали на підприємстві понад 325 тонн зруйнованих металоконструкцій", - зазначив Резніченко.

Доповнення

У Дніпрі 15 липня російські ракети вдарили по промисловому підприємству та по вулиці поряд з ним.



17 липня повідомлялося, що у Дніпрі рятувальники загасили пожежу, яка сталася на промисловому підприємстві через ворожий ракетний.