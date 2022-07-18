Удар по підприємству у Дніпрі: з-під завалів дістали тіло загиблого, пошукові роботи завершені
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого через ракетний удар по промисловому підприємстві у Дніпрі. Пошуково-рятувальні роботи завершені. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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"Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого через ракетний удар у Дніпрі. Пошуково-рятувальні роботи на промисловому підприємстві завершені", - написав Резніченко.
Деталі
Він повідомив, що ворожа атака забрала життя чотирьох людей, шістнадцятеро дістали поранення. Семеро з них нині у лікарні.
"Працівники ДСНС за три доби розібрали на підприємстві понад 325 тонн зруйнованих металоконструкцій", - зазначив Резніченко.
Доповнення
У Дніпрі 15 липня російські ракети вдарили по промисловому підприємству та по вулиці поряд з ним.
17 липня повідомлялося, що у Дніпрі рятувальники загасили пожежу, яка сталася на промисловому підприємстві через ворожий ракетний.