Удар по предприятию в Днепре: из-под завалов извлекли тело погибшего, поисковые работы завершены
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего из-за ракетного удара по промышленному предприятию в Днепре. Поисково-спасательные работы завершены. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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"Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего из-за ракетного удара в Днепре. Поисково-спасательные работы на промышленном предприятии завершены", - написал Резниченко.
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Он сообщил, что вражеская атака унесла жизни четырех человек, шестнадцать получили ранения. Семь из них сейчас в больнице.
"Работники ГСЧС за трое суток разобрали на предприятии более 325 тонн разрушенных металлоконструкций", - отметил Резниченко.
Дополнение
В Днепре 15 июля российские ракеты ударили по промышленному предприятию и по улице рядом с ним.
17 июля сообщалось, что в Днепре спасатели потушили пожар, который произошел на промышленном предприятии из-за вражеского ракетного удара.