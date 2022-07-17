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Удар по підприємству у Дніпрі: пожежу загасили, шукають зниклу людину

Удар по підприємству у Дніпрі: пожежу загасили, шукають зниклу людину

Київ • УНН

 • 279997 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. У Дніпрі рятувальники загасили пожежу, яка сталася на промисловому підприємстві через ворожий ракетний удар 15 липня. Зараз тривають пошуки зниклої людини. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.

Цитата

"Рятувальники загасили пожежу, яка сталася на промисловому підприємстві у Дніпрі через "приліт" російської ракети. 90 вогнеборців приборкували полум’я майже 38 годин", - написав Резніченко.

Деталі

За словами голови ОВА, зараз тривають пошуки людини, яка зникла на підприємстві під час удару.

"Той підступний ворожий удар забрав життя трьох людей, шістнадцять - отримали поранення. Семеро з них зараз у лікарні", - повідомив Резніченко.

Раніше

У Дніпрі 15 липня російські ракети вдарили по промисловому підприємству та по вулиці поряд з ним.

Нагадаємо

Валентин Резніченко повідомляв, що окупанти цієї ночі обстріляли Криворізький район.

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