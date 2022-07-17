Удар по підприємству у Дніпрі: пожежу загасили, шукають зниклу людину
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. У Дніпрі рятувальники загасили пожежу, яка сталася на промисловому підприємстві через ворожий ракетний удар 15 липня. Зараз тривають пошуки зниклої людини. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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"Рятувальники загасили пожежу, яка сталася на промисловому підприємстві у Дніпрі через "приліт" російської ракети. 90 вогнеборців приборкували полум’я майже 38 годин", - написав Резніченко.
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За словами голови ОВА, зараз тривають пошуки людини, яка зникла на підприємстві під час удару.
"Той підступний ворожий удар забрав життя трьох людей, шістнадцять - отримали поранення. Семеро з них зараз у лікарні", - повідомив Резніченко.
Раніше
У Дніпрі 15 липня російські ракети вдарили по промисловому підприємству та по вулиці поряд з ним.
Нагадаємо
Валентин Резніченко повідомляв, що окупанти цієї ночі обстріляли Криворізький район.