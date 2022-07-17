Удар по предприятию в Днепре: пожар потушили, ищут пропавшего человека
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Днепре спасатели потушили пожар, который произошел на промышленном предприятии из-за вражеского ракетного удара 15 июля. Сейчас продолжаются поиски пропавшего человека. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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"Спасатели потушили пожар, который произошел на промышленном предприятии в Днепре из-за "прилета" российской ракеты. 90 пожарных укрощали пламя почти 38 часов", - написал Резниченко.
Детали
По словам главы ОВА, сейчас продолжаются поиски человека, который исчез на предприятии во время удара.
"Тот коварный вражеский удар унес жизни трех человек, шестнадцать - получили ранения. Семь из них сейчас в больнице", - сообщил Резниченко.
Ранее
В Днепре 15 июля российские ракеты ударили по промышленному предприятию и по улице рядом с ним.
Напомним
Валентин Резниченко сообщал, что оккупанты этой ночью обстреляли Криворожский район.