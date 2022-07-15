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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Ворожий обстріл Дніпра: 3 людини загинули, 15 поранені

Ворожий обстріл Дніпра: 3 людини загинули, 15 поранені

Київ • УНН

 • 457661 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. У Дніпрі російські ракети влучили в промислове підприємство, а також по вулиці поруч. Відомо про трьох загиблих та 15 поранених. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.

Цитата

"У нас "прильоти" по Дніпру. Ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд з ним. Попередньо, ця російська атака забрала життя 3-х людей, ще 15-ть поранені. Масштаби руйнувань з’ясовуємо. Розплата настане, російські тварюки!", - зазначив він.

Доповнення

Російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру. У місті можуть спостерігатися перебої з водою.

Мешканців населених пунктів, розташованих на березі Каховського водосховища, закликали залишити вулиці.

Нагадаємо

Раніше сьогодні повідомлялось про сильні вибухи, які було чути в Дніпрі. Також Telegram-канали писали про задимлення.

В результаті ворожого удару по Дніпру загинув водій автобуса.

Українські Національні Новини

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