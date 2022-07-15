Ворожий обстріл Дніпра: 3 людини загинули, 15 поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. У Дніпрі російські ракети влучили в промислове підприємство, а також по вулиці поруч. Відомо про трьох загиблих та 15 поранених. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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"У нас "прильоти" по Дніпру. Ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд з ним. Попередньо, ця російська атака забрала життя 3-х людей, ще 15-ть поранені. Масштаби руйнувань з’ясовуємо. Розплата настане, російські тварюки!", - зазначив він.
Доповнення
Російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру. У місті можуть спостерігатися перебої з водою.
Мешканців населених пунктів, розташованих на березі Каховського водосховища, закликали залишити вулиці.
Нагадаємо
Раніше сьогодні повідомлялось про сильні вибухи, які було чути в Дніпрі. Також Telegram-канали писали про задимлення.
В результаті ворожого удару по Дніпру загинув водій автобуса.