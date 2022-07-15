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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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В результаті ворожого удару по Дніпру загинув водій автобуса

В результаті ворожого удару по Дніпру загинув водій автобуса

Київ • УНН

 • 230429 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. В результаті російського ракетного удару по Дніпру, який стався сьогодні ввечері, загинула людина. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву представника департаменту транспорту міськради Івана Васючкова.

Цитата

"В результаті сьогоднішнього російського теракту в Дніпрі загинув водій автобуса одного з міських маршрутів. Чоловік вже закінчив робочий день та направлявся в парк, щоб завтра знову вийти на роботу. Не доїхав", - написав представник мерії.

Доповнення

Російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру. У місті можуть спостерігатися перебої з водою.

Мешканців населених пунктів, розташованих на березі Каховського водосховища, закликали залишити вулиці.

Нагадаємо 

Раніше сьогодні повідомлялось про сильні вибухи, які було чути в Дніпрі. Також Telegram-канали писали про задимлення.

Українські Національні Новини

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