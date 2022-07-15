В результате вражеского удара по Днепру погиб водитель автобуса
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В результате российского ракетного удара по Днепру, который произошел сегодня вечером, погиб человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление представителя департамента транспорта горсовета Ивана Васючкова.
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"В результате сегодняшнего российского теракта в Днепре погиб водитель автобуса одного из городских маршрутов. Мужчина уже закончил рабочий день и направлялся в парк, чтобы завтра снова выйти на работу. Не доехал", - написал представитель мэрии.
Дополнение
Российские захватчики нанесли ракетный удар по Днепру. В городе могут наблюдаться перебои с водой.
Жителей населенных пунктов, расположенных на берегу Каховского водохранилища, призвали покинуть улицы.
Напомним
Ранее сегодня сообщалось о сильных взрывах, которые были слышны в Днепре. Также Telegram-каналы писали о задымлении.