У Дніпрі через ракетний удар можуть бути перебої з водою
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Російські загарбники завдали ракетного удару по Дніпру. У місті можуть спостерігатися перебої з водою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook заступника мера Дніпра Михайла Лисенка.
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"Внаслідок ракетної атаки на місто Дніпро, деякий час можуть мати місце перебої з постачанням води. Повні ванни водою набирати не треба. Ми вже працюємо", - зазначив він.
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Мешканців населених пунктів, розташованих на березі Каховського водосховища, закликали залишити вулиці.
Нагадаємо
Раніше сьогодні повідомлялось про сильні вибухи, які було чути в Дніпрі. Також Telegram-канали писали про задимлення.