У Дніпрі через ракетний удар можуть бути перебої з водою

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"Внаслідок ракетної атаки на місто Дніпро, деякий час можуть мати місце перебої з постачанням води. Повні ванни водою набирати не треба. Ми вже працюємо", - зазначив він.

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Мешканців населених пунктів, розташованих на березі Каховського водосховища, закликали залишити вулиці.

Нагадаємо

Раніше сьогодні повідомлялось про сильні вибухи, які було чути в Дніпрі. Також Telegram-канали писали про задимлення.