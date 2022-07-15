В Днепре из-за ракетного удара могут быть перебои с водой
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Российские захватчики нанесли ракетный удар по Днепру. В городе могут наблюдаться перебои с водой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко.
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"В результате ракетной атаки на город Днепр некоторое время могут иметь место перебои с поставкой воды. Полные ванны с водой набирать не надо. Мы уже работаем", - отметил он.
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Жителей населенных пунктов, расположенных на берегу Каховского водохранилища, призвали покинуть улицы.
Напомним
Ранее сегодня сообщалось о сильных взрывах, которые были слышны в Днепре. Также Telegram-каналы писали о задымлении.