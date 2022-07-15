В Днепре из-за ракетного удара могут быть перебои с водой

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"В результате ракетной атаки на город Днепр некоторое время могут иметь место перебои с поставкой воды. Полные ванны с водой набирать не надо. Мы уже работаем", - отметил он.

Дополнение

Жителей населенных пунктов, расположенных на берегу Каховского водохранилища, призвали покинуть улицы.

Напомним

Ранее сегодня сообщалось о сильных взрывах, которые были слышны в Днепре. Также Telegram-каналы писали о задымлении.