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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Дніпро: жителі населених пунктів на березі Каховського водосховища мають залишити вулиці

Дніпро: жителі населених пунктів на березі Каховського водосховища мають залишити вулиці

Київ • УНН

 • 1959138 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Мешканців населених пунктів, розташованих на березі Каховського водосховища, закликали залишити вулиці. Про це написав у Telegram-каналі Начальник Нікопольської РДА Євген Євтушенко, пише УНН.

Цитата

«Населені пункти розташовані на березі Каховського водосховища, люди - залиште вулиці», - написав він.

Додамо

Нікополь розташований на берегах Каховського водосховища річки Дніпро.

Раніше сьогодні повідомлялось про сильні вибухи, які було чути в Дніпрі. Також Telegram-канали писали про задимлення.

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