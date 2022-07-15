Дніпро: жителі населених пунктів на березі Каховського водосховища мають залишити вулиці
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Мешканців населених пунктів, розташованих на березі Каховського водосховища, закликали залишити вулиці. Про це написав у Telegram-каналі Начальник Нікопольської РДА Євген Євтушенко, пише УНН.
Цитата
«Населені пункти розташовані на березі Каховського водосховища, люди - залиште вулиці», - написав він.
Додамо
Нікополь розташований на берегах Каховського водосховища річки Дніпро.
Раніше сьогодні повідомлялось про сильні вибухи, які було чути в Дніпрі. Також Telegram-канали писали про задимлення.