Дніпро: жителі населених пунктів на березі Каховського водосховища мають залишити вулиці

Цитата

«Населені пункти розташовані на березі Каховського водосховища, люди - залиште вулиці», - написав він.

Додамо

Нікополь розташований на берегах Каховського водосховища річки Дніпро.

Раніше сьогодні повідомлялось про сильні вибухи, які було чути в Дніпрі. Також Telegram-канали писали про задимлення.