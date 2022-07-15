Днепр: жители населенных пунктов на берегу Каховского водохранилища должны покинуть улицы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Жителей населённых пунктов, расположенных на берегу Каховского водохранилища, призвали покинуть улицы. Об этом написал в Telegram-канале Начальник Никопольской РГА Евгений Евтушенко, пишет УНН.
Цитата
«Населенные пункты расположены на берегу Каховского водохранилища, люди – оставьте улицы», – написал он.
Добавим
Никополь расположен на берегах Каховского водохранилища реки Днепр.
Ранее сегодня сообщалось о сильных взрывах, которые были слышны в Днепре. Также Telegram-каналы писали о задымлении.