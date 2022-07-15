Сообщают о сильных взрывах в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. СМИ и соцсети сообщают, что сильные взрывы прогремели в Днепре, пишет УНН.
Детали
Так, в соцсетях сообщают о ряде взрывов, в то время как Telegram-каналы публикуют фото задымления.
Информацию о взрывах подтверждает в своем Telegram-канале нардеп Максим Бужанский.
Пока официальной информации о "прилетах" от представителей власти города и области не поступало.
Добавим
Пока воздушную тревогу объявили почти во всех областях Украины и в столице.