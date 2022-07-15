Повідомляють про сильні вибухи у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. ЗМІ та соцмережі повідомляють, що сильні вибухи пролунали у Дніпрі, пише УНН.
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Так, у соцмережах повідомляють про низку вибухів, в той час як Telegram-канали публікують фото задимлення.
Інформацію про вибухи підтверджує у своєму Telegram-каналі нардеп Максим Бужанський.
Наразі офіційної інформації про "прильоти" від представників влади міста та області не надходило.
Додамо
Наразі повітряну тривогу оголосили майже у всіх областях України та в столиці.