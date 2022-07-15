Повідомляють про сильні вибухи у Дніпрі

Деталі

Так, у соцмережах повідомляють про низку вибухів, в той час як Telegram-канали публікують фото задимлення.

Інформацію про вибухи підтверджує у своєму Telegram-каналі нардеп Максим Бужанський.

Наразі офіційної інформації про "прильоти" від представників влади міста та області не надходило.

Додамо

Наразі повітряну тривогу оголосили майже у всіх областях України та в столиці.