Вражеский обстрел Днепра: 3 человека погибли, 15 ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В Днепре российские ракеты попали в промышленное предприятие, а также по улице рядом. Известно о трех погибших и 15 раненых. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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"У нас "прилеты" по Днепру. Ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним. Предварительно, эта российская атака унесла жизни 3-х человек, еще 15 ранены. Масштабы разрушений выясняем. Расплата наступит, российские твари!", - отметил он.
Дополнение
Российские захватчики нанесли ракетный удар по Днепру. В городе могут наблюдаться перебои с водой.
Жителей населенных пунктов, расположенных на берегу Каховского водохранилища, призвали покинуть улицы.
Напомним
Ранее сегодня сообщалось о сильных взрывах, которые были слышны в Днепре. Также Telegram-каналы писали о задымлении.
В результате вражеского удара по Днепру погиб водитель автобуса.