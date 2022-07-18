В Днепропетровской области оккупанты повредили склады с тремя тоннами зерна, просом и подсолнухом - облсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Российские войска в течение дня обстреливали территории Днепропетровской области. Так, сегодня враг бил по Великомихайловской и Покровской гомадах в Синельниковском районе, повреждены склады с тремя тоннами зерна, просом и подсолнухом. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, информирует УНН.
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"Днем враг ударил по Великомихайловской и Покровской громадах в Синельниковском районе. Полностью разрушено одно складское помещение. Частично повреждены три склада, в которых хранились 3 тонны зерна, полторы тонны проса и 800 тонн подсолнуха", - говорится в сообщении.
Детали
Также, по его информации, в одном из сел вследствие попадания ракеты рядом со зданием лицея в заведении повреждены крыша и фасад, выбиты полсотни окон.
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В Днепопетовской области российские оккупанты во время очередных обстрелов попали в элеватор с зерном, двор школы и жилья людей.
Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего из-за ракетного удара по промышленному предприятию в Днепре. Поисково-спасательные работы завершены.