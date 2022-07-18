Росіяни знову вдарили по цивільних: на Дніпропетровщині поцілили в елеватор з зерном, подвір'я школи та житла
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. На Дніпропетровщині російські окупанти під час чергових обстрілів поцілили в елеватор з зерном, подвір'я школи та житла людей, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, пише УНН.
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"Наша область знову під російським вогнем. Ворог обстріляв Синельниківський район. Ракета поцілила у елеватор. Там зруйновані склади з більш ніж п’ятьма тисячами тонн зерна. Ще один удар прийшовся по шкільному подвір’ї. Пошкоджені фасад та покрівля місцевого ліцею, вибито понад 50 вікон", - зазначив Резніченко у Telegram.
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Також, зі слів голови ОВА, є влучання у приватне обійстя місцевих мешканців. "Попередньо, під час атаки люди не постраждали", - вказав він.
"Російська орда знову стріляє у мирних людей. Ніяких військових у селах не було. Ця атака в черговий раз доводить: російська армія - армія-терорист", - наголосив Резніченко.
Доповнення
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