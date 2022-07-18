Россияне снова ударили по гражданским: в Днепропетровской области попали в элеватор с зерном, двор школы и жилье
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В Днепропетровской области российские оккупанты во время очередных обстрелов попали в элеватор с зерном, двор школы и жилье людей, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, пишет УНН.
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"Наша область снова под российским огнем. Враг обстрелял Синельниковский район. Ракета попала в элеватор. Там разрушены склады с более чем пятью тысячами тонн зерна. Еще один удар пришелся по школьному двору. Поврежден фасад и кровля местного лицея, выбито более 50 окон", - отметил Резниченко в Telegram.
Детали
Также, по словам главы ОВА, есть попадание в частную усадьбу местных жителей. "Предварительно, во время атаки люди не пострадали", - указал он.
"Российская орда снова стреляет в мирных людей. Никаких военных в селах не было. Эта атака в очередной раз доказывает: российская армия – армия-террорист", - подчеркнул Резниченко.
Дополнение
Российские оккупанты несколько раз за ночь ударили из РСЗО по Никополю.