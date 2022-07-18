Обстріл Нікополя: окупанти скерували понад 60 снарядів на житлові квартали та міську інфраструктуру

Цитата

"Нас знову обстріляли... Російські війська кілька разів за ніч ударили з РСЗВ по Нікополю. Скерували понад 60 снарядів на житлові квартали та міську інфраструктуру. Попередньо, поранена одна людина. Це 75-літня жінка. Вона у лікарні", - зазначив він.

Деталі

Резніченко додав, що зруйновані з десяток приватних житлових будинків. Пошкоджено водопровід та газопровід на одній з вулиць. Зачепило лікарню, промислове та енергетичне підприємства, порт.

На місці працюють фахівці різних служб. Відновлюють понівечені мережі та з’ясовують масштаби руйнувань.

Доповнення

Постраждалу з пораненням госпіталізовано, загиблих не виявлено.