Обстріл Нікополя: окупанти скерували понад 60 снарядів на житлові квартали та міську інфраструктуру
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Російські окупанти кілька раз за ніч ударили з РСЗВ по Нікополю. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
Цитата
"Нас знову обстріляли... Російські війська кілька разів за ніч ударили з РСЗВ по Нікополю. Скерували понад 60 снарядів на житлові квартали та міську інфраструктуру. Попередньо, поранена одна людина. Це 75-літня жінка. Вона у лікарні", - зазначив він.
Деталі
Резніченко додав, що зруйновані з десяток приватних житлових будинків. Пошкоджено водопровід та газопровід на одній з вулиць. Зачепило лікарню, промислове та енергетичне підприємства, порт.
На місці працюють фахівці різних служб. Відновлюють понівечені мережі та з’ясовують масштаби руйнувань.
Доповнення
Постраждалу з пораненням госпіталізовано, загиблих не виявлено.