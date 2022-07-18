Обстрел Никополя: оккупанты направили более 60 снарядов на жилые кварталы и городскую инфраструктуру
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Российские оккупанты несколько раз за ночь ударили с РСЗО по Никополю. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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"Нас снова обстреляли... Российские войска несколько раз за ночь ударили с РСЗО по Никополю. Направили более 60 снарядов на жилые кварталы и городскую инфраструктуру. Предварительно ранен один человек. Это 75-летняя женщина. Она в больнице", – отметил он.
Детали
Резниченко добавил, что разрушены с десяток частных жилых домов. Поврежден водопровод и газопровод на одной из улиц. Задело больницу, промышленное и энергетическое предприятия, порт.
На месте работают специалисты разных служб. Восстанавливают изуродованные сети и выясняют масштабы разрушений.
Дополнение
Пострадавшая с ранением госпитализирована, погибших не обнаружено.