Обстрел Никополя: оккупанты направили более 60 снарядов на жилые кварталы и городскую инфраструктуру

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"Нас снова обстреляли... Российские войска несколько раз за ночь ударили с РСЗО по Никополю. Направили более 60 снарядов на жилые кварталы и городскую инфраструктуру. Предварительно ранен один человек. Это 75-летняя женщина. Она в больнице", – отметил он.

Детали

Резниченко добавил, что разрушены с десяток частных жилых домов. Поврежден водопровод и газопровод на одной из улиц. Задело больницу, промышленное и энергетическое предприятия, порт.

На месте работают специалисты разных служб. Восстанавливают изуродованные сети и выясняют масштабы разрушений.

Дополнение

Пострадавшая с ранением госпитализирована, погибших не обнаружено.